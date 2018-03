Noord-Korea wil onderhandelen met Zuid-Korea en VS

Noord-Korea wil rond de tafel met Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De leiders van de twee Korea’s komen in ieder geval eind april voor het eerst sinds 2007 samen voor een zeldzaam topoverleg. Dat werd besloten tijdens een tweedaags bezoek van een Zuid-Koreaanse delegatie aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, zo bericht persbureau Reuters dinsdag.

Het is het derde topoverleg sinds de buurlanden van elkaar gescheiden zijn. Zowel de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un als de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zal hierbij aanwezig zijn. Waarover gesproken zal worden, is niet bekendgemaakt. Het topoverleg zal plaatsvinden in de gedemilitariseerde zone bij grensplaats Panmunjom, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Welkomstdiner

Maandag spraken delegaties van de landen al met elkaar tijdens een welkomstdiner dat Noord-Korea voor een tienkoppige Zuid-Koreaanse delegatie organiseerde. Het was de eerste keer dat Kim Jong-un sprak met functionarissen van het buurland sinds hij in december 2011 leider werd van het communistische land. Tijdens het bezoek werd onder meer gesproken over het nucleaire wapenbeleid van Noord-Korea en het contact met de Verenigde Staten.

Pyongyang zou open staan voor overleg met de VS over het eventueel opgeven van zijn kernwapenprogramma, mits er “geen militaire dreiging meer tegen het land uit zou gaan”. Noord-Korea beweert dat het aan kernwapens vasthoudt uit vrees anders door de VS of Zuid-Korea te worden aangevallen. Ook gaf het land aan bereid te zijn om de kern- en raketproeven tijdelijk stil te leggen, mocht het tot een overleg met de VS komen. Tot slot werd besloten een directe hotline aan te leggen tussen de leiders van beide landen.

Al eerder kwamen delegaties van de landen samen in aanloop naar de Olympische Spelen. Tijdens een eerste onderhandelingsronde in januari werd onder meer besloten om een hotline te herstellen tussen de regeringen en de legertop van beide landen.

Handreiking

Het diplomatieke overleg wordt gezien als handreiking van Noord-Korea en zijn bedoeld om het contact met het zuiden te herstellen. Dat verslechterde na verschillende kernproeven vorig jaar erg. Maandag zei leider Kim Jong-un een “sterke wil” te hebben om de Koreaanse relaties te verbeteren en hereniging na te streven. De twee voorgaande toppen vonden plaats in 2000 en 2007, destijds nog met de vader van de huidige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il.

