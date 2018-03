Conducteur maakt illegalen bang

Een conducteur in het Amerikaanse New Jersey is geschorst nadat hij maandag in een lokale trein naar New York had omgeroepen dat er functionarissen van de immigratiedienst aan boord waren die op zoek waren naar illegalen. De conducteur, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, werkte volgens zijn werkgever al meer dan dertig jaar voor het spoorwegbedrijf. Volgens de immigratiedienst waren er op dat moment helemaal geen agenten in de trein. Zijn werkgever noemde het gedrag van de conducteur „beledigend, ongepast en niet-professioneel.” (AP)