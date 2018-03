Nederlandse experts naar Indonesië voor onderzoek scheepswrakken

Het ministerie van Defensie gaat helpen bij het opgraven en identificeren van stoffelijke resten die zijn aangetroffen bij van de berging van scheepswrakken in Indonesië. Dat schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De experts van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) geven advies bij het onderzoek naar de gedeeltelijke verdwijning van drie Nederlandse oorlogsschepen.

Bijleveld: onderzoek belangrijk voor nabestaanden

De marineschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer vergingen op 27 februari 1942 tijdens de Slag om de Javazee. Daarbij kwamen 915 Nederlandse marinemensen om het leven. In november 2016 bleek dat de schreepswrakken waren verdwenen uit de Javazee. Volgens kabinet-Rutte II was de gepleegde grafschennis in strijd met het internationaal recht.

Minister Bijleveld noemt het “erg belangrijk” voor de nabestaanden dat de experts toestemming hebben gekregen om te helpen bij het onderzoek.

“Ik ben blij dat onze experts vandaag naar Indonesië vliegen om mee te helpen bij het onderzoek ter plaatse. We willen graag meer weten over de stoffelijke resten die zijn aangetroffen. Dit is voor de nabestaanden erg belangrijk. We zetten ons er dan ook voor in om hen duidelijkheid en rust te geven.”

Het is nog onduidelijk door wie de marineschepen zijn geborgen. Vermoedelijk hebben illegale bergers het metaal van de schepen verkocht voor financieel gewin. Naast de drie Nederlandse scheepswrakken verdwenen ook Britse schepen en een Amerikaanse onderzeeër van de bodem van de Javazee.