De poten van een blauwe reiger zijn opgenomen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Agenten troffen de restanten van de vogel zondag aan op een vuurtje dat een dakloze in het Haagse Bos had gestookt. Hij had de dode vogel in het bos gevonden en na bereiding opgegeten. Het museum verzamelt dode dieren die in het nieuws zijn gekomen.