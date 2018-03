Pleidooi voor statiegeld PET-flesjes en blikjes

Voor kleine flesjes en blikjes moet statiegeld worden ingevoerd, stellen 23 hoogleraren op het gebied van circulaire economie en milieu. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het afvalbeleid, waaronder het statiegeldsysteem. Volgens de hoogleraren is een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes een goede stap richting de meer ‘circulaire economie’, die de overheid in 2050 voor elkaar wil hebben. Maar dan moeten er wel nu maatregelen genomen worden, om daarmee het milieu en de economie te beschermen, „voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen”. Ze noemen het statiegeldsysteem „zeer effectief”, omdat daarin nu al meer dan 90 procent van de flessen terugkomt.

