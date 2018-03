Microsoft-oprichter vindt gezonken vliegdekschip uit WOII

Een expeditie onder leiding van Microsoft-oprichter Paul Allen heeft zondag voor de oostkust van Australië het wrak van het Amerikaanse vliegdekschip de USS Lexington gevonden. Op foto’s op Allens website lijken het schip en zijn vliegtuigen erg goed bewaard gebleven in de 76 jaar op de zeebodem.

We’ve located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX — Paul Allen (@PaulGAllen) 5 maart 2018

De Lexington zonk op 8 mei 1942 tijdens de Slag in de Koraalzee, een groot treffen tussen de Amerikaanse en de Japanse marine. Het was de eerste zeeslag waarin vliegdekschepen het tegen elkaar opnamen. De Amerikanen wisten in de Koraalzee de Japanse opmars te stoppen.

Tijdens de slag raakte de Lexington zwaar beschadigd. 216 bemanningsleden kwamen om. De Amerikaanse marine bracht het schip uiteindelijk zelf tot zinken om te voorkomen dat het vaartuig in handen van de vijand zou vallen. Ruim 2.700 opvarenden werden eerst van boord gehaald, onder wie de kapitein (en zijn hond).

Felix the Cat

De expeditie van Allen vond de Lexington zo’n achthonderd kilometer van de Australische oostkust, op een diepte van drie kilometer. Volgens Allen zijn tot nu toe 11 van de 35 vliegtuigen die het schip aan boord had, teruggevonden. Op de blauwgekleurde toestellen is nog duidelijk het insigne van de Amerikaanse marine zichtbaar. Een vliegtuig is versierd met een afbeelding van het stipfiguur Felix the Cat en vier Japanse oorlogsvlaggetjes - één voor elk neergehaald vijandelijk vliegtuig.

Boordgeschut op het dek van het gezonken vliegdekschip. Foto Paul G. Allen/AFP Een van de boordkanonnen van de Lexington. Foto Paul G. Allen/AFP Een F4F-3 Wildcat-toestel van de Amerikaanse marine. Op de romp staan een afbeelding van cartoonfiguur Felix the Cat en vier Japanse oorlogsvlaggetjes – symbolen voor neergehaalde vijandelijke vliegtuigen. Foto Paul G. Allen/AFP Twee BTD-1 Destroyer-torpedobommenwerpers bovenop elkaar. Foto Paul G. Allen/AFP

Allen kreeg na de vondst felicitaties uit opmerkelijke hoek: van admiraal Harry B. Harris Jr., de hoogste bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Zuid-Oost-Azië. Harris’ vader was één van de bemanningsleden die de Lexington in 1942 levend kon verlaten. “Als zoon van een overlevende, wil ik Paul Allen en zijn mensen feliciteren. We eren de moed en opoffering van de bemanning van de Lexington”, aldus Harris.

‘Lady Lex’

De Lexington was bij zijn tewaterlating in 1925 één van de eerste vliegdekschepen die de Amerikanen hadden. De bemanning noemde het schip liefkozend de “Lady Lex”. Het wrak van de Lexington is niet Allens eerste ontdekking. De zakenman (geschat vermogen: bijna 18 miljard euro) vond met zijn onderzoeksschip de R/V Petrel in november nog het slagschip de USS Indianapolis. Eerder vond Allen onder meer de Japanse oorlogsbodem Musashi en het Italiaanse schip Artigliere.

Na zijn vertrek als Microsoft-topman in 2000 stortte Allen zich in allerlei andere zakenprojecten en goede doelen. Hij bezit een American footballteam en een basketbalteam, verzamelt kunst en fungeert als geldschieter voor onder meer hersenonderzoek en natuurbeschermingsprojecten. Allen is volgens zakenblad Forbes de op-43-na-rijkste persoon ter wereld.

Correctie (6 maart 2018): in een eerdere versie van dit stuk stond dat er drie vlaggetjes op het Amerikaanse marinevliegtuig staan. Dat klopt niet; het zijn er vier.