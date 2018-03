Lego kampt met tegenvallende omzet

Speelgoedproducent Lego heeft voor het eerst in dertien jaar een lagere omzet behaald. De Deense maker van de bouwsteentjes kampt met tegenvallende resultaten over verkopen in zowel Europa als Noord-Amerika, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend. De totale omzet kwam uit op zo’n 4,7 miljard euro, 8 procent minder dan vorig jaar. De winst bedroeg ruim een miljard euro, 17 procent lager dan het jaar ervoor.

De onderneming verkocht afgelopen jaar speelgoed met korting om de voorraden op te schonen. Lego maakte in september al bekend wereldwijd 1.400 banen te gaan schrappen, 8 procent van het personeelsbestand. Topman Niels Christiansen vindt dat het bedrijf er ondanks de mindere prestaties toch beter voorstaat dan een jaar geleden:

“2017 was een jaar met uitdagingen. Over het geheel genomen zijn we niet tevreden met de resultaten. Maar we hebben het jaar beter afgesloten. In december groeide de consumentenverkoop in zeven van onze twaalf grootste markten en we begonnen 2018 met een gezondere inventaris. Dit jaar zullen we de bedrijfsvoering stabiliseren en bouwen aan een duurzame groei voor de lange termijn.”

De Deense onderneming maakte de afgelopen jaren juist een sterke omzetgroei door terwijl het in 2003 nog op de rand van de afgrond verkeerde. Maar die enorme groei maakte de bedrijfsvoering ook complexer. De voorganger van Christiansen voorspelde vorig jaar al dat de explosieve groei niet houdbaar was.

De speelgoedproducent ziet nu onder meer groeipotentieel in China, waar de omzet vorig jaar wel flink toenam. Er is een samenwerking getekend met internetbedrijf Tencent. Ook wil Lego in de loop van dit jaar een kantoor openen in Dubai, om vanuit die positie in het Midden-Oosten en Afrika te groeien.