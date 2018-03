Feministische kunstenares in Brussel van podium gesleept om naaktfoto’s

De Luxemburgse performancekunstenares Deborah De Robertis is maandagavond tijdens een TEDx-uiteenzetting over het vrouwbeeld in de kunst en censuur van het podium gesleept door een organisator in het Brusselse kunstencentrum Bozar. Dat zegt De Robertis in een reactie tegenover NRC.

Het Amerikaanse TEDx-hoofdkwartier liet eerder in een blogpost weten dat de licentie voor TEDxBrussels is ingetrokken. De organisatie voor presentaties over techniek en cultuur vindt het „ten diepste ongepast” een spreker met geweld van het podium te slepen als je het niet met de inhoud eens bent.

De 34-jarige feministische activiste houdt al jaren naaktperformances in musea: zo ging ze wijdbeens naakt zitten voor het schilderij L’origine du monde van Gustave Courbet in museum d’Orsay in Parijs in 2014 en de Mona Lisa in het Louvre in 2017. Dat optreden eindigt dan meestal met ophef en vaak politieoptreden.

In Bozar gaf ze een performance waarbij ze, volledig gekleed, foto’s van eerdere projecten bij beroemde schilderijen liet zien. Daarbij zei ze teksten zoals „Het openen van mijn vagina is het openen van mijn mond”.

Daarop trad een TEDxBrussels-organisator hardhandig op. De vrouw werd weggesleept, waarbij haar bovenlijf en borsten ontbloot werden. De Robertis zegt dat ze geen weerstand bood, omdat ze al rekening hield met mogelijke problemen. „De dagen voor het event was er al veel spanning tussen mij en de organisatie. Ze probeerden mij te censureren omdat wat ik wilde laten zien seksueel zou zijn, en wilden achteraf toch niet meer dat ik kwam”, zegt de kunstenaar.

Een deel van het publiek, zo’n 1.500 mensen, dacht in eerste instantie dat haar verwijdering bij de performance over censuur hoorde. De politie kwam ter plaatse om de kunstenares en organisator uit elkaar te halen.

De Robertis vindt het intrekken van de licentie niet genoeg. Ze eist dat het hoofdkwartier van TEDx de beelden van maandagavond met het publiek deelt, of haar op zijn minst uitnodigt om haar performance opnieuw te doen. „Het wegnemen van een licentie geeft mij mijn stem niet terug”, zegt de kunstenaar. TEDxBrussel wil volgens Belgische media niet reageren.

Update (6 maart 2018): Dit artikel is bijgewerkt met een reactie van Deborah De Robertis.