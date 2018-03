Kim Jong-un spreekt van verdere toenadering Korea’s

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft tegen een Zuid-Koreaanse delegatie gesproken over een ‘sterke wil’ om de Koreaanse relaties te verbeteren en hereniging na te streven, meldt persbureau Reuters.

De tienkoppige delegatie van Zuid-Korea kwam maandag per vliegtuig aan in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, waar ze dineerden met Kim Jong-un en diens vrouw. Het was voor het eerst sinds Kim Jong-un aan de macht kwam in 2011 dat hij een officiële delegatie ontving. De Zuid-Koreaanse delegatie wil de Noord-Koreaanse leider uitnodigen voor een top waar hij met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zou kunnen spreken.

Volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA is daar een bevredigende afspraak over gemaakt. Er zou ook gesproken zijn over vermindering van de militaire spanningen tussen beide landen. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap hoorde van bronnen in het presidentiële paleis dat de bijeenkomst ‘niet teleurstellend’ geweest zou zijn.

Olympische diplomatie

Na afloop van hun tweedaagse verblijf in Pyongyang zal de delegatie doorreizen naar Washington om met de Amerikaanse president Trump te spreken over de situatie tussen de twee Korea’s. Washington vindt dat Noord-Korea eerst aan denuclearisatie moet werken.

Het bezoek van de delegatie volgt op een bezoek van een Noord-Koreaanse delegatie aan Zuid-Korea tijdens de Olympische Winterspelen. Bij de openingsceremonie was de zus van Kim Jong-un aanwezig. Dat was voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog (1950-1953) dat er een lid van de Kim-familie naar Zuid-Korea was gekomen.