Karsu brengt persoonlijke hommage aan Atlantic Records

Muziektheater Karsu plays Atlantic Records Gehoord: 1/3 Stadstheater De Bond, Oldenzaal. Tournee t/m 12/5. Inl: karsu.nl ●●●●●

Meer muziek, nog meer prachtige muziek: als het theaterconcert van zangeres en pianist Karsu (27) ten einde is in haar hommage aan het Amerikaanse platenlabel Atlantic Records, is dat de eerste gedachte. In nauwelijks vijf kwartier heeft de zangeres van Turkse origine op persoonlijke wijze het boeiende levensverhaal verteld van Ahmet Ertegün (1923-2006), een Turkse ambassadeurszoon die in Washington de black music ontdekte, de muziek van soul jazz, blues. Karsu voelt verwantschap met deze jongeman die tegen alle regels in het huis van zijn vader openstelt voor donkere mensen en huisconcerten organiseert. Hij richt het label Atlantic Records op en weet artiesten als Ray Charles, Aretha Franklin, John Coltrane, Buffalo Springfield aan zich te binden of te inspireren, evenals bands als The Rolling Stones, The Beatles en Led Zeppelin.

Levensverhaal

Karsu en haar band onder leiding van gitarist en bewerker Ulrich de Jesus nemen de toeschouwer mee door de jazz- en bluesgeschiedenis. Het format is enigszins beproefd maar het werkt: tekst afgewisseld door muziek. Karsu plaatst haar eigen levensverhaal nadrukkelijk in het middelpunt en dat maakt het optreden meer dan alleen muziekhistorie. Ze vertelt hoe ze Ertegün ontdekte en haar weergave van die eerste befaamde concerten in de Turkse ambassade is schitterend. Ze opent met een indringend Turks lied over afscheid nemen van je vaderland, om er nooit meer terug te keren. Daarna volgt een ingetogen versie van ‘Spanish Harlem’, in de stijl van Aretha Franklin, een van Ertegüns ontdekkingen. ‘Paint It Black’ van The Rolling Stones krijgt een reggae-achtige vertolking.

Interessant is de belangstelling die Karsu schetst van onder andere Mick Jagger en The Beatles voor de zwarte muziek die Ertegün brengt met optredens van Ray Charles en Aretha Franklin in Londen. En veel te plots is haar eigen muziektheatervoorstelling afgelopen, dat is jammer, want Karsu brengt beslist hoge kwaliteit in haar vertolking vol dynamiek.