In India willen ze geen straatnamen meer met de namen Marx en Engels erin

Wie door de hoofdstad van de Indiase deelstaat Tripura, Agartala, loopt hoefde tot voor kort slechts naar de straatborden te kijken om te weten wie er aan de macht was. Neem de weg die leidt naar de residentie van de deelstaatpremier: Marx-Engels Sarani. Ook in Agartala te vinden: Lenin Sarani. Maar na 25 jaar regeren zijn de communisten afgelopen weekeinde van hun troon gezet – en nu dreigen ze ook nog de straten te verliezen die ze naar hun ideologen hebben vernoemd.

Aanstichter is de BJP, de rechts-populistische partij van premier Narendra Modi en (samen met coalitiegenoot het Inheemse Volksfront van Tripura) de verrassende winnaar van de lokale verkiezingen. De twee partijen wisten samen 43 van de 60 zetels te veroveren, terwijl het ‘linkse front’ terugzakte van 50 naar 16 zetels.

Binnen de BJP is de afkeer van de communistische rivaal CPM groot. Zo wordt de partij ervan beschuldigd achter de moord te zitten op meerdere BJP-medewerkers in Tripura en Kerala, inmiddels de laatste ‘rode’ staat van India. De vele verwijzingen naar communisten in Tripura’s hoofdstad Agartala zijn BJP-leden in de noordoostelijke deelstaat dan ook al lange tijd een doorn in het oog. Nu de CPM electoraal is gewipt, kan daar mooi wat aan worden gedaan, is hun idee. Bovenaan de verlanglijst van te sneuvelen straatnamen staat volgens de Indiase krant The Hindu de Marx-Engels Sarani; de weg die de nieuwe BJP-ministers vrijwel dagelijks zullen afleggen nadat ze deze dinsdag zijn beëdigd.

Daarvoor in de plaats moet de naam van een lokale held komen, wil de partijsecretaris in Tripura best uitleggen. Namen geeft hij nog niet, maar iemand die „heeft gevochten voor de integriteit en onafhankelijkheid van India, maar die door de communisten van de CPM is verwaarloosd”.

Het is straks aan de nieuwe regering te bepalen wiens naam aan de vergetelheid wordt ontrukt, zegt hij. Zolang het maar geen Karl Marx of Friedrich Engels meer is.