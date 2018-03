Geen Pitch Festival 2018 door ‘huidig festivalklimaat’

Het Amsterdamse Pitch Festival, dat zich richt op elektronische muziek, gaat dit jaar niet door. Het lukt de organisatie „in het huidige muziekklimaat” niet een festival te organiseren dat aansluit bij „de hoge standaard” die het nastreeft. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend in een bericht op Facebook. Het is niet zeker of het festival überhaupt blijft bestaan.

Weinig talent

Toen het festival in 2011 zijn eerste editie kende op het Westergasterrein in Amsterdam, zag de organisatie dat de scene van elektronische indie sterk groeiende was. „Nu zien we een daling in de aanwas van nieuwe talenten in het genre”, vertelt een woordvoerder. „Opkomende artiesten zien we nu vooral in de hiphop. Bovendien worden gevestigde namen als Nicolas Jaar of Moderat te duur, die staan nu op Lowlands of Best Kept Secret.”

Tegelijkertijd ziet de organisatie een verschuiving in het festivalklimaat. „Het aantal zomerfestivals groeit sterk. Er is een grote concurrentie om tegen op te boksen.”

Vorig jaar veranderde Pitch Festival al van weekendfestival naar eendagsfestival, en verplaatste het naar de NSDM-werf. Over een editie in de verdere toekomst durft de organisatie nog geen beloftes te doen. „We houden de ontwikkelingen op het gebied van live elektronische muziek goed in de gaten.” De organisatie wil zich komende tijd richten op zusterfestival CATCH, dat 24 maart plaatsvindt in TivoliVredenburg.