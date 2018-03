Frustratie over Uber leidt tot dreiging

Geweld keuren ze allemaal af, de Amsterdamse taxichauffeurs die maandag rond het middaguur achter het Paleis op de Dam op klanten wachten. Maar de woede van collega’s die hebben gedreigd met geweld tegen Uber zeggen ze maar al te goed te begrijpen.

In de groep ‘WegMetUber’ (bijna driehonderd leden) op het chatplatform Telegram kondigde een taxichauffeur een actie aan om met een groep collega’s op 20 maart het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam „binnen te vallen en vandaliseren”. Deelnemers werd gevraagd om „bakstenen, vuurwerk en molotov[cocktail]s” mee te nemen. Dit omdat onlinevervoersdienst Uber op oneerlijke wijze zou concurreren met de ‘gewone’ taxi’s.

De politie zegt op de hoogte te zijn van de oproep en onderzoekt of er sprake is van onder meer opruiing. Uber zegt van de actie te weten en contact te houden met de politie.

Waar de woede van de groepsleden zich richt op Uber, zijn de taxichauffeurs bij de Dam kwaad op een andere instantie: de gemeente Amsterdam. Die zadelt de chauffeurs op met een duur systeem van vergunningen, regels en milieu-eisen, zeggen ze, maar geeft Uber alle ruimte om zonder enige beperking zijn diensten in de hoofdstad aan te bieden.

De met vuur uitgesproken frustraties over Uber van de chauffeurs kunnen doen vermoeden dat een nieuwe taxioorlog ophanden is. De vorige keer dat dit gebeurde, was in 2000, toen de overheid de taximarkt vrijgaf en veel nieuwe chauffeurs de markt op kwamen. Dit leidde tot vechtpartijen tussen concurrenten op standplaatsen, het vernielen van voertuigen en het klemrijden van taxi’s.

De oproep van ‘WegMetUber’ is niet de eerste keer dat Uber met dreigementen te maken krijgt. Vorig jaar werden in Zuid-Afrika auto’s van Uber-bestuurders in brand gestoken. Ook werden chauffeurs van het internetbedrijf bedreigd en mishandeld.

De afgelopen jaren kwam Uber negatief in het nieuws, vanwege oneerlijke concurrentie, uitbuiting van bestuurders en (gewelds)incidenten rondom Uber-medewerkers.