Filmoverzicht: ‘Bankier van het verzet’ en terug naar het begin van de cinema

Bankier van het verzet: Oorlogsdrama

Latere generaties kennen zijn naam vaak niet meer, maar de welgestelde bankier Walraven van Hall (‘Wally’) was een van de belangrijkste leiders van het verzet in WOII. Nu is er eindelijk een film over hem gemaakt. Lees de recensie: ‘Bankier van het verzet’ is een ouderwetse oorlogsfilm over ‘vergeten’ verzetsheld