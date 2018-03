België arresteert 8 terreurverdachten

De federale Belgische politie heeft zondagochtend acht terrorismeverdachten opgepakt in de Brusselse deelgemeente Molenbeek en de steden Geraardsbergen en Mechelen. Op die locaties werden zeven huiszoekingen gedaan in het kader van een onderzoek naar terrorisme, maakte het federaal parket maandag bekend. Het onderzoek houdt geen verband met andere zaken, zoals de aanslagen in Parijs (2015) of in Brussel en Zaventem (2016). De acht personen zijn opgepakt voor verhoor. Een onderzoeksrechter had opdracht gegeven tot de huiszoekingen, die zondag plaatsvonden. Daarbij zijn geen explosieven gevonden, laat het parket weten. (NRC)