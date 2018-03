Facebook-typologie

Je gekke oude tante Ze vindt het hartstikke leuk, dat Facebook. Mooier wordt het voor een tante ook niet: een zichzelf steeds verversend fotoalbum. Enthousiast reageert ze op al je posts. Daarbij lijkt ze te vergeten dat jij niet de enige bent die dit leest. „Geweldige foto, jammer dat ik je steeds niet te pakken krijg. Ik heb je deze week al drie keer gebeld, maar je belt maar niet terug. Ik begin me langzaam af te vragen of ik je ooit nog te zien krijg, zeker omdat mijn gezondheid achteruit holt.” Al je collega’s vragen de week erna of je je tante nou al eens hebt teruggebeld.

De spion Een vriendin is ontvriend door haar eigen puberdochter op Facebook. Jij hebt die laatste schoonmaakronde overleefd. Voor je het weet, bied je aan digitaal een oogje in het zeil te houden. Je voelt je een verrader als je de partypics van haar schaarsgeklede dochter doorappt. Maar je hoopt wel dat er iemand is die dit ook ooit voor jou wil doen als jouw kinderen je niets meer vertellen.

De poseur Loves her life/job/everything. Haar Facebookpagina is één grote vakantiefolder. Je kent maar één kant van haar gezicht, de beste kant, omdat ze alleen die fotografeert. Vaak half verscholen achter een cocktailglas. Hashtag yummie! Als de vakantiefoto het niveau van een gewoon kiekje in haar ogen echt ontstijgt, vermeldt ze de naam van de fotograaf: haar vriend. Ze slikt antidepressiva.

De stille genieter Plaatst nooit iets, liket nooit iets. Maar bij het koffieapparaat blijkt hij of zij alles van je te weten. Het voelt niet helemaal wederkerig, dit contact. Hij kijkt wel, maar geeft zelf niets prijs.

De ik-wil-niet-opscheppen-opschepper Ze wil heel graag opscheppen over waar ze nu weer is. Wie is niet af en toe heel tevreden met zichzelf en alles eromheen? Maar ze ziet zelf ook wel in dat dat soort posts eigenlijk heel irritant is. Daarom verpakt ze haar successen zorgvuldig. Bij een foto van een lekke band: ‘Heb ik weer: op weg naar mijn promotie (Ik promoveer!) krijg ik een lekke band… En ik heb nog wel hoge hakken aan voor mijn promotie… (Had ik al gezegd dat ik promoveer?!)’

De keiharde marketeer Je krijgt een vriendschapsverzoek van een oude bekende die bij jouw weten nooit op Facebook was. Leuk, denk je en je accepteert de connectie. Je vraagt: hoe is het met jou?! Maar een antwoord komt er niet. Wel het verzoek om zijn of haar nieuwe winkel of product op Facebook te liken. Het gekke is: je neemt jezelf je grenzeloze naïviteit kwalijk, niet hem zijn schaamteloze opportunisme.