Vrouw naar rechter om keuze van eigen verloskundige

Omdat ze niet met haar eigen verloskundige mag bevallen in het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal, stapt een zwangere vrouw naar de rechter. Het ziekenhuis weigert de verloskundige omdat die niet is aangesloten bij hetzelfde zorgnetwerk.

De vrouw, 37 weken zwanger, wil bevallen met haar eigen verloskundige, die ook haar eerste bevalling begeleidde. Daardoor is een vertrouwensband ontstaan, aldus Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Deze vrouwenrechtorganisatie voert het woord namens de vrouw en staat haar bij in het kort geding. Dat dient op donderdag 8 maart, internationale vrouwendag, in Breda. Ook de verloskundige heeft zich bij de klagers aangesloten, net als de Geboortebeweging, een organisatie die zich inzet voor rechten van vrouwen in de Nederlandse geboortezorg.

Roosendaal is één van de zes voorbeeldregio’s waar integrale geboortezorg is ingevoerd. Over de financiering daarvan hebben kraamzorg, verloskundigen en ziekenhuizen gezamenlijke afspraken gemaakt met verzekeraars. Vroeger troffen ze daarvoor allemaal afzonderlijk regelingen. De betrokken verloskundige maakt geen deel uit van Qocon, dat de integrale geboortezorg regelt in de regio Roosendaal.

Integrale geboortezorg is bedacht door Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens dit ministerie leidt deze opzet tot betere samenwerking en betere zorg.

Volgens het Clara Wichmann-fonds belemmert integrale geboortezorg de keuzevrijheid van vrouwen en het recht op vrije artsenkeuze. Voorzitter Anniek de Ruijter: „Het is paradoxaal: vrije marktwerking zou moeten leiden tot meer keuzemogelijkheden, maar het tegenovergestelde gebeurt nu. Vrouwen hebben geen keus meer: ze moeten zo bevallen als de richtlijn van hun ziekenhuis het voorschrijft, of ze moeten ergens anders heen.” Volgens De Ruijter speelt problematiek als die in Roosendaal ook in de andere regio’s, waaronder Haarlem, Hoorn en Beverwijk.

Clara Wichman spande bij de invoering van de integrale geboortezorg al een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daar is nog geen uitspraak in gedaan. „Toen wij die rechtszaak begonnen, was het probleem nog hypothetisch”, zegt De Ruijter. „Nu zie je dat het inderdaad gebeurt.”