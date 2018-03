Deen moet Burgmans bij AkzoNobel opvolgen

AkzoNobel draagt de Deense topbestuurder Nils Smedegaard Andersen voor als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. De voormalige topman van bierbrouwer Carlsberg en scheepvaartconcern A.P. Møller-Mærsk is de beoogde opvolger van Antony Burgmans, die eerder al zijn vertrek aankondigde bij het verf- en chemieconcern omdat hij er drie termijnen op heeft zitten.

Anderhalf jaar geleden vertrok Andersen bij A.P. Møller-Mærsk, na kritiek dat hij veranderingen niet snel genoeg doorvoerde bij het grootste containervervoerbedrijf ter wereld. Zijn opvolger splitste het conglomeraat en verkocht onder meer dochter Maersk Oil aan het Franse Total. Andersen leidde A.P. Møller-Mærsk tussen 2007 en 2016 door een van de grootste crises in de scheepvaart en maakte het van oudsher gesloten bedrijf meer open voor de buitenwereld.

Daarvoor was hij zes jaar topman bij bierconcern Carlsberg. Onder zijn leiding verdubbelde de beurskoers van destijds nog de derde bierbrouwer in de wereld.

Bij AkzoNobel komt Andersen binnen als de chemiedivisie vermoedelijk net verkocht is. Zijn voorganger Burgmans kwam afgelopen jaar hard in aanvaring met enkele grote aandeelhouders van AkzoNobel. Die namen het de president-commisaris kwalijk dat hij weigerde in te gaan op overnamevoorstellen van de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries. Onder aanvoering van de Amerikaanse activist Elliot probeerden aandeelhouders via de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam zijn vertrek af te dwingen.

AkzoNobel kwam de critici enigszins tegemoet door de top deels te vervangen en met de beslissing de chemiedivsie te verkopen.

AkzoNobel benadrukt dat Andersen is gekozen na raadpleging van de belangrijkste aandeelhouders.

Andersen heeft al verschillende commissariaten, onder andere bij Unilever, BP en de Noorse investeringsmaatschappij Nordic Capital Funds. Op 26 april moet de benoeming van Andersen op de aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel worden goedgekeurd.