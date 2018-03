Bitcoin-miningbedrijf van Nederlander gaat naar de beurs

Ook op de beurs zorgt bitcoin voor extreme koersbewegingen: na een wilde rit op en neer daalde Hut 8 Mining dinsdag bij de beursgang in Canada zo’n 16 procent. Het piepjonge bedrijf is van plan om faciliteiten te bouwen waar bitcoins kunnen worden gecreëerd.

Hut 8 is mede opgericht door de Nederlander Marc van der Chijs, die eerder onder meer de Chinese videowebsite Tudou oprichtte. „Het was mijn idee eind september vorig jaar tijdens een weekend in Ibiza”, aldus Van der Chijs. Hut 8 is vernoemd naar de hut waar de Britse wiskundige Alan Turing de machine bouwde die de legendarische Duitse Enigma-code kraakte. Die legde de basis voor moderne computers.

Van der Chijs heeft het bedrijf in zes weken tijd opgezet. Hut 8 bestaat pas sinds november 2017, het is dus een extreem snelle beursgang. De gang naar de beurs gaat via een zogeheten reverse take-over. Hut 8 heeft de huls van het failliete Canadese bedrijf Oriana Resources overgenomen, de naam veranderd en de beursnotering over laten zetten. „We hebben 100 miljoen dollar opgehaald, en het plan is om de komende maanden honderden miljoenen extra op te halen voor snelle expansie.” Hut 8 wil onder meer nieuwe bitcoin-mijnen bouwen in Canada, de VS en Mexico.

Met de notering komt er een wereldwijde wedloop om de machines en chips voor het minen van cryptovaluta’s naar de aandelenbeurs. Digitale munten worden gecreëerd door middel van het oplossen van ingewikkelde cryptografische puzzels, waarvoor veel rekenkracht nodig is. Dat proces heet minen. Veruit het meeste minen gebeurt in grote datacentra waar enorme rijen computers staan te ronken. In die computers zitten gespecialiseerde chips, zogeheten application specific integrated circuits (ASICs). Alles draait om efficiëntie, de chips zijn alleen geschikt voor minen.

Twee grote bedrijven

Er zijn twee grote bedrijven die de productie van deze gespecialiseerde chips wereldwijd domineren. Het Chinese Bitmain en het van oorsprong Georgische Bitfury. Bitfury is voor 49 procent aandeelhouder van Hut 8. Bitfury ontwerpt en fabriceert zelf de chips die in mining-computers zitten en hoopt via Hut 8 ook te kunnen profiteren van de directe opbrengst van het minen zelf. Volgens persbureau Bloomberg had Bitfury in 2017 zo’n 350 miljoen dollar omzet. Hut 8 zelf heeft nog geen omzetcijfers gepubliceerd. De bedrijfstak is volop in beweging, aangejaagd door de koerswinsten van de laatste jaren van veel cryptovaluta’s.

Het is wel de vraag hoe lang de dominantie van Bitmain en Bitfury nog gaat duren. Samsung maakte bij de presentatie van de laatste kwartaalcijfers bekend om ook chips te produceren die speciaal zijn bedoeld voor het minen van bitcoins en andere cryptovaluta’s. Hut 8 heeft een exclusieve deal met Bitfury.

Onhoudbaar energieverbruik

Een ander potentieel risico voor Hut 8 is regulering op het gebied van het energieverbruik van bitcoin-minen. Volgens de website Digiconomist verbruikt het minen van bitcoins inmiddels wereldwijd meer stroom dan heel Bangladesh. Dat lijkt volstrekt onhoudbaar te zijn, zeker als dat energie is uit niet-duurzame bronnen. De politieke discussie over de wenselijkheid van dat enorme energieverbruik begint de laatste tijd los te komen. „Dat zien wij juist als een voordeel omdat wij vrijwel alleen overtollige en schone energie gebruiken,” aldus Van der Chijs. „Als er regulering komt gaat dit om energie van kolen- of gascentrales, en die gebruiken wij niet.”

Correctie: in een eerdere versie stond per abuis een koersstijging van 70 procent, dit is foutief overgenomen uit Bloomberg.