De Amerikaanse senaat staat op het punt om de bankensector sterk te dereguleren. De bankenlobby is erin geslaagd om een flink aantal Democratische senatoren te overtuigen van de noodzaak van het aanpassen van onder meer de zogeheten too big to fail-regels, die na de crisis van 2008 werden ingevoerd. Bankenaandelen stegen. (NRC)