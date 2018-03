Arnhemse kroegbaas opgepakt, vier cafés gesloten

De politie heeft dinsdag een 65-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van witwaspraktijken. Hij zou met crimineel verkregen geld meerdere horecapanden in de Arnhemse binnenstad hebben gefinancierd. Op last van burgemeester Ahmed Marcouch zijn vier cafés op de populaire uitgangsplek de Korenmarkt per direct gesloten.

Bij doorzoeking van de woning werd een contant bedrag van 10.000 euro gevonden en in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op een zeiljacht.

Drie horecazaken overgenomen

De recherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) begonnen in oktober 2017 een onderzoek naar de bekende Arnhemse kroegbaas. Zij ontvingen een tip van de gemeente, die argwaan had gekregen nadat de 65-jarige man in korte tijd drie horecazaken had overgenomen. Ook gingen er verhalen rond over het criminele verleden van de man. Tevens werd het landelijk bureau Bibob ingeschakeld.

Tijdens het onderzoek stuitten de recherche en de FIOD op bezittingen en investeringen van enkele honderdduizenden euro’s die op een illegale wijze waren verkregen.

‘Jarenlang actief in cocaïnesmokkel’

De verdachte zou volgens De Gelderlander meer dan twintig jaar actief zijn in de cocaïnesmokkel. Hij werd in 2011 voor de kust van Portugal en Spanje betrapt met 750 kilo cocaïne aan boord van zijn zeilschip. De drugs hadden een straatwaarde van 23 miljoen euro. In 2012 werd de Arnhemmer in Madrid veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Hij heeft deze straf niet volledig uitgezeten.

Eerder werd hij in Nederland veroordeeld voor drugssmokkel.