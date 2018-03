32 doden bij crash Russisch transportvliegtuig in Syrië

Een Russisch transportvliegtuig is dinsdag neergestort bij de luchtmachtbasis Hmeimin in de Syrische provincie Latakia, meldt persbureau AP. Alle inzittenden, 26 passagiers en zes bemanningsleden, zijn volgens het Russische ministerie van Defensie omgekomen.

Het vliegtuig is op 500 meter van de landingsbaan neergestort. De oorzaak lijkt een technisch mankement. Volgens ooggetuigen is er niet op het vliegtuig geschoten, meldt het Russische persbureau Tass. Het ministerie van Defensie gaat het ongeluk onderzoeken.

Luchtmachtbasis Hmeimin is een permanente Russische basis in Syrië. Bij een bezoek in december 2017 kondigde de Russische president Poetin aan alle troepen terug te trekken uit Syrië vanwege de overwinning op terreurbeweging Islamitische Staat, maar deze basis en de marinebasis in de stad Tartous blijven open.

In 2016 stortte een Russisch militair vliegtuig neer dat onderweg was naar dezelfde luchtmachtbasis. Alle 92 inzittenden kwamen om het leven. Aan boord waren de leden van het Aleksandrov Ensemble, het officiële muziek- en dansensemble van de Russische strijdkrachten.