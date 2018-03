Voetballende president Burundi ziet zijn Haleluya FC liever niet verliezen

President Pierre Nkurunziza van Burundi houdt van voetballen, maar niet van ruw spel. Zeker niet als hij zelf onderuit wordt geschoffeld op het veld. Twee overheidsfunctionarissen in de zuidelijke stad Kiremba weten dat nu ook. Ze zitten sinds vorige week in de gevangenis omdat ze de tegenstanders van het voetbalteam van de president van te voren niet hadden gewaarschuwd zich in te houden.

Nkurunziza (54) is een omstreden president. Toen hij zich in 2015 voor een derde keer wilde laten herkiezen, braken er op grote schaal onlusten uit. Er vielen meer dan 500 doden, ruim een half miljoen mensen sloegen op de vlucht. Het Internationaal Strafhof doet onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Maar de naargeestige situatie in zijn land, met verdwijningen en persbreidel, weerhoudt de gelovige president er niet van om als een blijmoedige wedergeboren christen het land door te reizen. De club waarvoor hij uitkomt, heet Haleluya FC. Als Haleluya uitspeelt, weten de spelers van het ontvangende team doorgaans heel goed wat te doen: niet tot het uiterste gaan en de president af en toe de ruimte te geven om te scoren.

Maar in Kiremba ging het een maand geleden behoorlijk mis. De twee functionarissen die nu in de cel zitten, lieten op 3 februari een team het veld insturen dat bestond uit Congolese vluchtelingen uit een naburig kamp. Ooggetuigen vertelden het persbureau AFP dat die tegenstanders kennelijk niet wisten dat de president meedeed. „Elke keer als hij de bal in bezit had, werd hij stevig aangevallen en verschillende keren ten val gebracht”, zei een van hen.

De lokale bestuurder van Kiremba en zijn assistent, verantwoordelijk voor sportzaken, werden afgelopen donderdag opgepakt. De beschuldiging tegen hen luidt: samenzwering tegen de president.