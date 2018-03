1,5 jaar cel voor oud-directeur christelijk zorgcentrum

Een 77-jarige oud-directeur van verschillende christelijke zorgcentra is dinsdag veroordeeld tot 1,5 jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor het misbruik van een patiënte. De vrouw zou in 2016 zelfmoord hebben gepleegd, vijf jaar nadat ze op de zorgboerderij van Van E. werd opgenomen.

De rechter in Rotterdam oordeelde dat Aaldert van E. “misbruik heeft gemaakt van zijn gezag als behandelaar”. De twee hadden dagelijks contact en het slachtoffer zou afhankelijk zijn geweest van de veroordeelde. De vrouw leed aan een eetstoornis en meerdere fobieën. Zelf houdt Van E. vol onschuldig te zijn.

Twijfel over doodsoorzaak

Het misbruik van de 29-jarige vrouw leidde begin februari tot twijfel over haar doodsoorzaak. Zij zou geen suïcide hebben gepleegd maar mogelijk zijn vermoord. Haar dood leidde onlangs tot de heropening van een zaak uit 2012. Het betrof de dood van de oudere zus van het slachtoffer. Zij kwam vier jaar eerder om het leven en ook toen werd aanvankelijk suïcide als verklaring gegeven. Het coldcaseteam van de politie Rotterdam vermoedt dat er ook in dit geval sprake was van moord, mogelijk door middel van een euthanasiemiddel.

Arrestaties

De politie arresteerde eind januari een 63-jarige man en een 58-jarige vrouw uit Zwaag op verdenking van moord van in ieder geval de oudste zus. De 63-jarige vrouwelijke verdachte is de moeder van de twee slachtoffers en zij wordt momenteel vastgehouden. De moeder was werkzaam in de instelling waar haar jongste dochter was opgenomen en werd misbruikt door Van E. Hij kwam al eerder in opspraak vanwege ontucht met patiënten. Als directeur en geestelijk leider van twee evangelische zorgcentra in Zuid-Holland, Jedidja in Meerkerk en De Neshoeve in Ridderkerk, zou hij minstens vier kwetsbare patiënten hebben misbruikt. In die zaak loopt nog een hoger beroep, zo bericht persbureau ANP.

Daarnaast onderzoekt de politie of de moeder en haar partner betrokken zijn bij de dood van drie andere oud-patiënten. Een van de slachtoffers is haar jongste dochter. De drie stierven allemaal tussen 2012 en 2016. Behalve de dochter zou het gaan om nog twee patiënten die geen familieleden waren van de verdachten.