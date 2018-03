Youp van ’t Hek bij nominaties voor prijs beste theaterlied

Liedjes van grote namen als Youp van ’t Hek en Wende Snijders zijn dit jaar genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. Ook Mylou Frencken, Kirsten van Teijn, Marcel de Groot en het trio Syb van der Ploeg, Wiebe Kaspers en Gé Reinders dingen mee naar de prijs voor het beste theaterlied van 2016-2017. De Annie M.G. Schmidtprijs wordt georganiseerd door het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur. De uitreiking is 15 april. De winnaar ontvangt een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen en een bedrag van 3.500 euro.

‘Voor alles’ – Wende Snijders en Joost Zwagerman

Wende Snijders is genomineerd met ‘Voor alles’. Opvallend is dat de tekst is geschreven door de in 2015 overleden Joost Zwagerman. Het lied gaat over grote en kleine angsten en bevat zinnen als: „Voor m’n eigen brein, een stuk of wat insecten/ vrouwen, hun stemmingen en stemmen/ voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling.”

„In deze tekst heeft Joost echt een masker afgezet en zijn pijn gedeeld”, zegt Snijders. Pas na zijn dood heeft ze de tekst op muziek gezet. „Hij had me al in 2013 deze tekst gemaild, maar ik had er nog niets mee gedaan. Na zijn dood vond ik dat ik dit kunstwerk voort moest laten leven, want het is werkelijk een kunstwerk. Maar het is natuurlijk ook schrijnend, gezien zijn gekozen einde.”

‘Woordenman’ – Marcel de Groot en Stef Bos

Het lied ‘Woordenman’ gaat over een andere overleden woordkunstenaar; Maarten van Roozendaal die zelf in 2000 de Annie M.G. Schmidtprijs won met ‘Red mij niet’. „Maarten zou dit eerbetoon heel terecht vinden”, zegt De Groot lachend. De tekst van Stef Bos. „Stef mailde me dat hij al een tijdje rondliep met een lied maar dat het een woordensoep bleef. Hij vroeg mij om onder de zinnen een Dylanachtige sound te zetten. De woorden raakten me direct. In zinnen als ‘je houterige lichaam’ en ‘balanceren op de rand’, las ik zo duidelijk Maarten.” Toch overstijgt het lied ook Van Roozendaal. Vooral door de kernzin: ‘de tijd is ongenaakbaar, op een dag val je eraf’. „Dat doen we allemaal natuurlijk”, zegt Marcel de Groot.

‘Wat is er mis met luisteren’ - Syb Van der Ploeg, Wiebe Kaspers en Gé Reinders

In ‘Wat is er mis met luisteren’ bekritiseren Syb van der Ploeg, Wiebe Kaspers en Gé Reinders wereldleiders die „maar blijven schreeuwen en niet luisteren naar elkaar”. Ze schreven het twee dagen voor ze met hun voorstelling het theater ingingen. Reinders: „Dat was tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. Ik ergerde me. Waarom luisteren politici niet naar elkaar? Daar gaat het uiteindelijk toch om in het leven?”

Gé Reinders maakte van de vraag ‘Wat is er mis met luisteren’ de titel van het lied. „Want dan moet je antwoord geven als luisteraar.”

‘Meisjes’ - Kirsten van Teijn en Leon Sibum

Kirsten van Teijn ergert zich in ‘Meisjes’ aan jonge vrouwen die zich te veel aanpassen. Leon Sibum schreef mee aan de compositie van het lied. „Het is bijna een omgekeerde #MeToo, al had ik nummer al geschreven voordat de discussie losbarstte.”

Ze was een tijdje geleden met vriendinnen op een een feest waar „vunzige deuntjes” werden gedraaid. Kirsten van Teijn: „Meiden die daar naartoe gaan zijn overdag advocaat of tandarts en gooien ’s nachts hun armen in de lucht, zakken door hun knieën laten zich tijdens het dansen door mannen vanachter berijden. Ze ondergaan het allemaal. Ik werd daar boos van.”

‘Ze zijn weer thuis’ - Mylou Frencken en Jeroen Kramer

In ‘Ze zijn weer thuis’ zingt Mylou Frencken over kroost dat het huis uit lijkt te zijn, maar nadat ze op kamers zijn geweest toch weer terugkomt. De muziek is van Jeroen Kramer. „Ik schreef dit lied omdat mijn vriendinnen van die kinderen hadden”, zegt Frencken. „Mijn eigen dochter was tijdens het schrijfproces nog jong, dus het sloeg niet op mij. Maar het grappige is, ik zit inmiddels in mijn eigen lied. Mijn dochter woonde uit huis maar is weer terug. Ik hoor nu opeens zinnen uit haar mond komen die ik dagelijks zong in het theater: ‘Mag ik je iPad?’, ‘Waar is je laptop?, ‘Is hier geen Netflix?’.”

Deze week kwam Frencken toevallig een liedje tegen dat ze een aantal jaar geleden schreef voor haar toen 5-jarige dochter. „Daar stond in: ‘als je weggaat mag je altijd weer terugkomen, maar laat iets van jou bij mij’. Ik las dat en dacht: wat was dat lief. En wat meende ik dat enorm. Wat wist ik van deze periode waarin je als volwassene een nieuwe pubertijd wil.”

‘Geloven’ - Youp van ’t Hek en Ton Scherpenzeel

Youp van ’t Hek is met zijn componist Ton Scherpenzeel genomineerd met het liedje ‘Geloven’ waarin hij oproept te blijven geloven ondanks alle drama’s in de wereld. Zijn reactie op de nominatie van 'Geloven': "Ik vind dat leuk want het is volgens mij een van de mooiste nummers van Ton Scherpenzeel en mij. Waar, somber en optimistisch."