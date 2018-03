Wieringa, Pfeijffer, Driessen op shortlist Librisprijs

Schrijvers Tommy Wieringa en Ilja Leonard Pfeijffer maken dit jaar kans op hun tweede Libris Literatuur Prijs. De zes kanshebbers voor de prijs voor de beste literaire roman van 2017 zijn deze maandagmiddag in Amsterdam bekendgemaakt. Op de shortlist staan onder meer de romans De heilige Rita van Wieringa en Peachez, een romance van Pfeijffer.

De jury, onder voorzitterschap van schrijver Abdelkader Benali, nomineerde bovendien het succesvolle Wees onzichtbaar van Murat Isik, het alom lovend ontvangen De pelikaan van Martin Michael Driessen en ook En we noemen hem van Marjolijn van Heemstra, dat in januari bekroond werd met de BNG Bank Literatuurprijs. Er is bovendien één debuutroman onder de genomineerden: Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken van Arjen van Veelen, die eerder publiceerde als columnist en essayist van NRC en De Correspondent. Voor de nominatie ontvangen de schrijvers een bedrag van 2.500 euro – de uiteindelijke winnaar, die op 7 mei uitgeroepen wordt, krijgt 50.000 euro.

Tijdsdocumenten

Net als vorig jaar, toen De tolk van Java van Alfred Birney won, vallen maatschappelijk betrokken verhalen in de smaak bij de jury van de Libris Literatuur Prijs. „Terwijl in onze samenleving de trend naar binnen is gericht, verbreden de schrijvers onze wereld op meeslepende wijze”, aldus de vakjury. Die opmerking lijkt met name te gaan over de romans van Pfeijffer, Wieringa en Isik, die te lezen zijn als tijdsdocumenten over respectievelijk hedendaagse internetliefde, een krimpgebied en de geplaagde Amsterdamse Bijlmer. In de roman van Driessen, met Rivieren eerder winnaar van de ECI Literatuurprijs 2016, dringt de Joegoslavische Burgeroorlog gaandeweg het verhaal binnen. Van Heemstra en Van Veelen zoeken ook de grenzen van de roman op: in de vorm neigen hun boeken naar non-fictie.

Vijf ballen

In NRC werden de romans van Wieringa en Van Heemstra gerecenseerd met het maximale aantal van vijf waarderingsballen; Driessen, Isik en Van Veelen ontvingen er vier, Pfeijffer drie. Tommy Wieringa won de Libris Literatuur Prijs eerder in 2013 met zijn vluchtelingenverhaal Dit zijn de namen, Pfeijffer kreeg de prijs een jaar later voor La Superba.

De grote ontbrekende op de lijst is Klont van Maxim Februari, dat her en der al als winnaar getipt werd: de boekenredactie van de Volkskrant liet dit weekend nog weten „haar hoed op” te eten als Februari niet op de shortlist zou staan. Een andere opmerkelijke afwezige is Koen Peeters’ De mensengenezer: vorig jaar won de Vlaming voor deze roman de ECI Literatuurprijs, zoals de voortzetting van de AKO Literatuurprijs toen heette. Geen van de genomineerden voor die prijs haalde bij de Librisjury ook maar de longlist. Ook de veelbesproken romans van Charlotte Mutsaers (Harnas van Hansaplast) en Pieter Waterdrinker (Tsjaikovskistraat 40) kwamen niet verder dan de Libris-longlist.

