Benoot en Van der Breggen zegevieren in Strade Bianche

Onherkenbaar van de modder kwam hij over de finish. Maar anders dan de meeste coureurs zal Tiesj Benoot de twaalfde editie van de Strade Bianche niet zozeer herinneren als een ongekende slijtageslag, maar als de dagkoers waarin hij zijn eerste profzege behaalde. In de straten van Siena zegevierde de Belg (23) nadat hij had toegeslagen op de laatste van de elf bemodderde grindstroken die de koers zo zwaar maakten. Samen waren die stroken goed voor 63 van de 184 kilometer. Bij de vrouwen ging de zege naar de Nederlandse Anna van der Breggen. De olympisch kampioene kwam solo over de streep. (NRC)