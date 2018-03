Weinstein Company vlak voor faillisement overgenomen

Een groep Amerikaanse investeerders wil de bijna failliete filmproductiemaatschappij Weinstein Company overnemen voor 500 miljoen dollar. Ook de schuldenlast van 225 miljoen dollar van het bedrijf nemen ze over, zo meldt persbureau Bloomberg. Er komt een fonds (80 tot 90 miljoen dollar) voor mogelijke slachtoffers van Weinstein. Weinstein Company kwam in problemen nadat Harvey Weinstein van seksuele intimidaties beschuldigd werd. In het bestuur van het nieuwe bedrijf komen voornamelijk vrouwen.