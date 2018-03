Het leven na Temptation Island: langs de clubs met je ex

‘Kevin, ik neem aan dat jij heel benieuwd bent naar het eerste beeld van jouw Megan”, zegt presentator Rick Brandsteder bij ‘het kampvuurmoment’ van aflevering zes. Kevin (22) en Megan (18) uit het Belgische Oostende, één jaar en twee maanden samen, zijn tijdelijk van elkaar gescheiden voor realityprogramma Temptation Island. Ze verblijven twee weken lang onafhankelijk van elkaar in luxe Thaise resorts, waar ze dag en nacht worden omringd door ‘verleiders’ van het andere geslacht, die er alles aan doen ze over de schreef te krijgen. Om de paar dagen krijgen ze bij het kampvuurmoment beelden van hun partner te zien.

Op de eerste video ziet Kevin dat zijn vriendin op haar bed ligt. Ze huilt om hem. Omdat ze beelden zag waarop hij zijn hand tussen de benen van een verleider had gelegd.

Kevin: „Ik heb niks verkeerds gedaan. Ik heb iemand zo vastgepakt omdat ik háár miste. Dit bewijst dat ze geen verstand in haar hoofd heeft.”

Een korte pauze, het volgende beeld. Kevin ziet wat de kijker dan al weet: zijn vriendin heeft in het zwembad met een verleider gezoend. Kevin, glimmend van het zweet, zegt dat hij er klaar mee is. Maar er is nóg een fragment.

Brandsteder: „Ik vind het moeilijk. Ik wil je er ook alvast voor waarschuwen. Het gaat nog een stapje verder.” Op de achtergrond klinken onheilspellende geluiden.

RTL noemt Temptation Island ‘de ultieme relatietest’. Temptation, dat sinds 2002 wordt uitgezonden, is een van de best bekeken programma’s van RTL 5. Wekelijks zien zo’n 700.000 kijkers hoe de vier deelnemende stellen, twee Nederlandse en twee Belgische, elke aflevering verder uit elkaar gedreven worden. Daar werken de Belgisch-Nederlandse makers zorgvuldig naartoe. Het Temptation-programma bestaat uit drankovergoten feestjes en geforceerde dates. Koppels krijgen „zwoele massages” en danslessen van verleiders, die eindeloos veel interesse in ze tonen. Hun moment wachten ze geduldig af. (Wanneer Kevin gebroken terugkomt van het kampvuurmoment zegt een verleider: „Als het hertje gewond is slaan de leeuwinnen toe”.) Op de nachtkastjes van de deelnemers hebben de programmamakers pakjes condooms neergezet.

De wereld van kortstondige roem

Voor de kijker eindigt Temptation Island bij de finale – waarin de stellen elkaar voor het eerst weer ontmoeten. Maar voor de deelnemers is het dan nog lang niet afgelopen. Zij komen op het moment dat de eerste aflevering op tv is, terecht in de wereld van kortstondige roem. Het reality-programma begint zich te vermengen met hun echte leven. Ze kunnen niet meer anoniem over straat, worden dankbaar onderwerp voor de roddelpers (RTL Boulevard: ‘Temptation-verleidster probeerde andere verleidster te verdrinken’) en krijgen er tienduizenden Instagramvolgers bij.

Succesvolle tv-programma’s worden ook buiten het scherm geld waard. De winnaar van The Voice of Holland brengt singles uit, deelnemers van Heel Holland Bakt schrijven een bakboek. Zo is er ook voor de Temptation-deelnemers een verdienmodel na het programma: zij duiken tegen betaling op in kroegen en discotheken.

De vraag is: wie profiteert? En voor hoe lang? Wie meer over de wereld van kortstondige reality-roem wil weten, komt uit bij de 37-jarige Belg Gilles Gobin, van Star Entertainment. Zijn managementbureau verhuurt de Temptation Island-deelnemers als ‘acte de présence’ aan clubs en discotheken. De gehele Temptation-cast (vier koppels en zestien verleiders) staat in de folder – de verleiders afgebeeld in badkleding. Allemaal voor dezelfde prijs per persoon: 475 euro voor negentig minuten, exclusief gratis drank. Gobin: „Ze gaan met bezoekers op de foto, feesten mee en drinken wat, that’s it.”

Het verkoopt

Het is oktober, een half jaar na de laatste aflevering van seizoen 9. Gobin, een onopvallende, haast schuchtere man met een Ray-Ban-bril, wil na zes maanden heen-en-weer mailen afspreken in een café in Herentals, bij Antwerpen. Gobin bekijkt Temptation Island vooral zakelijk. Vraag wat hem aan reality-tv fascineert en hij zegt dat het „niks” is. „Ik weet gewoon dat het verkoopt. Het is plezant, het is anders. Wat op tv werkt, werkt ook in een club.”

De Temptation-deelnemers tekenden nog voor de opnames een contract waarin staat dat producent Warner Bros over de ‘aanvragen’ en ‘vergoedingen’ van hun toekomstige ‘publiekelijke verschijningen’ gaat. Sinds vorig jaar heeft Warner Bros daarvoor een deal met Star Entertainment. Deelnemers mogen niet via een ander bureau discotheekbezoeken en dergelijke laten boeken. Wie iets aan het programma wil verdienen, heeft dus weinig keuze. Deelnemers krijgen een deel van het geld dat ze met hun verschijning verdienen, de andere helft gaat naar Star Entertainment en Warner Bros. Gobin zegt dat deelnemers de helft krijgen, RTL houdt het op „het grootste deel”. Vooral in Vlaanderen, waar het programma wordt uitgezonden door Vijf, is veel vraag naar de cast. Gobin: „Vanaf februari tot midden september heb ik er elk weekend minimaal acht op de baan, elke dag.”

Gobin wist al vroeg dat er een markt is voor reality. Hij werkt met reality-sterren sinds de eerste Belgische Big Brother, in 2000. Na één of twee afleveringen, zegt hij, wéét hij welke deelnemers populair worden. „Het is een bepaald type dat werkt.” Hij pakt zijn telefoon, scrollt door foto’s van verleiders. De cast van het huidige seizoen is dan nog niet bekend. Er zijn wel al namen van verleiders uitgelekt. Gobin toont een foto van een blonde vrouw in bikini.

Is dat het type?

Gobin: „Nou ja, ik vind haar ook niet de knapste. Ze spreekt West-Vlaams, dat werkt op de Vlaamse televisie. Ze is niet dom. Maar ze doet wel of ze dom is.”

Je moet doen of je dom bent om succesvol te zijn?

„Dat heb ik niet gezegd hè. Maar het werkt wel. Knap zijn is al punt één. Het is belangrijk dat je gekke dingen doet. Het helpt ook om seks op televisie te hebben.”

De meeste deelnemers melden zich bij het programma aan. Zij moeten een motivatie en vier foto’s (ook in badkleding) mailen. Alleen al in België gaven zich voor dit seizoen 165 koppels op. Er volgen gesprekken, waar de koppels ook naar hun relatieproblemen wordt gevraagd. Nog voor de opnames weten de programmamakers precies wie hoe vaak is vreemdgegaan.

Yana

Zwanetta

Yasmine

Inge

Laetitia

Maxime

Billy

Cherish

De verleiders zijn te huur voor 475 euro per anderhalf uur.

Foto’s Stefanie Lisabeth/RTL

Van de 28 deelnemers van vorig seizoen spraken we er vijf. Verleiders Saartje, Natasja en Alex, en koppel Merijn en Lisa, die na het programma uit elkaar gingen. De kandidaten die via de audities zijn geselecteerd, kregen niet betaald voor hun deelname. De gratis reis naar Thailand, waar de meesten nog nooit zijn geweest, en de lonkende roem trekt mensen over de streep. Sommigen willen danser, dj, model of muzikant worden en denken dat het programma hun carrière kan helpen. Geen van de gesproken deelnemers had veel tv-ervaring voor ze aan het programma meededen.

Als de deelnemers terug zijn uit Thailand, duurt het nog een half jaar voor de laatste aflevering te zien is. Tot die tijd bepaalt Temptation hun nieuwe werkelijkheid. Ze moeten hun dagelijks leven synchroniseren met wat er wel of niet op tv te zien is. De redactie houdt toezicht op de clubbezoeken – het zou opvallen als stellen niet meer samen worden gezien. En ook al is een relatie in Temptation gesneuveld, foto’s van exen mogen niet van Instagram worden verwijderd. Pijnlijk, maar alles om te voorkomen dat het programma faalt. „De pers houdt misschien van spoilers, maar onze kijkers niet”, mailt een redacteur van het programma na de eerste aflevering naar de cast.

Gino 475,- voor 1,5 uur

Andrea475,- voor 1,5 uur

Tireily 475,- voor 1,5 uur

Matthew475,- voor 1,5 uur

Joshua475,- voor 1,5 uur

Tijs475,- voor 1,5 uur

Tomas 475,- voor 1,5 uur

Fabrizio 475,- voor 1,5 uur

De verleiders zijn te huur voor 475 euro per anderhalf uur.

Foto’s Stefanie Lisabeth/RTL

De deelnemers zien de afleveringen pas kort voordat ze op tv zijn. Ook hun werkelijkheid wordt dan gevormd; hun beeld van hun partner was tot dan toe gebaseerd op de flarden die ze tijdens de kampvuurmomenten zagen. Sommigen voelen zich gebruikt door de makers – met wie ze na de opnames nog weinig contact hebben. Zelfs als je relatie het programma doorstaat, is het nooit meer hetzelfde. Op sociale media krijgen deelnemers honderden berichten van onbekenden, van naaktfoto’s tot doodsbedreigingen aan toe. Eén van de deelnemers verwijderde haar Snapchat-account omdat ze dagelijks foto’s van geslachtsdelen kreeg toegestuurd.

De ene deelnemer profiteert meer van het programma dan de ander. Een van de deelnemers die we spraken kan van haar YouTube- en Instagram-inkomsten leven. Dankzij de volgers die ze er na het programma bijkreeg. Een ander zegt dat hij nog steeds in een gesponsorde auto rijdt en zijn kleren gratis krijgt. Binnenkort opent hij een sportschool – hij denkt dat dat zonder Temptation Island niet was gelukt. Eén deelnemer hield een gratis tatoeage aan het programma over. Voor de meesten lijkt het leven alweer bijna zoals het vóór het programma was – zij zijn uit de aandacht verdwenen.

„De meeste deelnemers hebben geen besef van wat er gebeurt als je op tv komt”, zegt Gobin. „Ze kunnen moeilijk overweg met het plots beroemd worden. Of nou ja, beroemd. Je komt met je gezicht op tv. Je bent niet opeens een wereldster.” Zelf zou hij nooit met het programma meedoen, zegt hij. „Het stomste wat je kunt doen is naar Temptation Island gaan voor een relatietest. Je wéét toch dat het fout gaat aflopen. Dat is het format.”

De deelnemers gaan volgens Gobin een paar maanden mee – van de eerste aflevering in februari tot half september. Daarna is bijna geen vraag meer naar ze. Zelf is hij de namen van veel deelnemers al vergeten.

Naar „een stuk of tien is vraag”, zegt Gobin, en de rest verdwijnt nog eerder in de vergetelheid. Gobin weet: hoe minder een deelnemer op tv te zien is, hoe lager de vraag uit het uitgaanscircuit. Eigenlijk wilde hij ook niet alle deelnemers tekenen, zegt hij. Sommigen worden zelfs geen enkele keer geboekt. Maar Warner Bros zei dat hij of iedereen kon laten tekenen of niemand, en dus koos hij voor dat eerste.

Hij zucht. „Het is echt niet makkelijk.”

Wat is niet makkelijk?

„Zo’n groep samen te hebben. Iedereen steekt elkaar op hè. Dit jaar was het echt erg. Er vormden groepjes. De ene tegen de andere kant. Wij kiezen geen kant hè. Ik kan klanten niet verplichten iemand te boeken. Voor mij maakt het niet uit, ik verdien aan allemaal evenveel. Natuurlijk zou ik ze allemaal evenveel op de baan willen hebben.

„Op een bepaald moment krijg ik veel mensen aan de telefoon die er volledig doorheen zitten. Die aan het huilen zijn, en zeggen dat ze het niet meer aankunnen.”

Welke begeleiding geeft u dan?

„Ik kan er niet echt veel aan doen hè. Het enige wat je kunt zeggen is; trek je er niet te veel van aan. Laat het passeren.”

Dat is alles?

„In de periode van Temptation staat onze telefoon roodgloeiend, ook ’s nachts. Op mijn antwoordapparaat heb ik dan vragen of ze iemand kunnen boeken, voor een uurtje. Meestal van jonge mensen die zat zijn. Het programma zit vol met seks en erotiek, het is op het randje. Maar de deelnemers zijn geen escorts.

„Mensen hebben geen schaamte of scrupules. Ze snappen niet wat ze met hun negatieve commentaren aanrichten. Sommige deelnemers willen daardoor zelfs stoppen met de boekingen.”

Mogen kandidaten boekingen weigeren?

„Ik kan niemand iets verplichten te doen. Maar als het stopt, dan stopt het. Je mag niet naast ons iets anders gaan doen.”

Voor deelnemers lijkt er niet veel te halen, iets meer dan 200 euro aan een avond.

„De meeste deelnemers werken er gewoon naast. Enkelen als danser, zanger of dj. Maar het zijn niet de beste dj’s hè. Het is een raar fenomeen dat mensen die meedoen aan zo’n programma opeens dj willen worden. Ik zou graag eens een vrouw hebben die dat zegt. Dat kan ik wel verkopen. Maar zo’n carrière maken blijft lastig. Van het Temptation-stempel kom je niet meer af. Je wordt minder snel serieus genomen. Het blijft je lang achtervolgen.”