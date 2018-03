Advocaats tweede zege brengt Sparta naar voorlaatste plek

Via de tweede zege onder leiding van Dick Advocaat heeft Sparta de laatste plaats overgedragen aan Roda JC. In Rotterdam werd ADO Den Haag met 2-1 verslagen. Advocaat, die sinds zijn komst in de winter zes van de negen duels verloor, zag ADO op voorsprong komen via Erik Falkenburg, waarna Michiel Kramer en Robert Mühren de score ombogen. Kramer vierde de 1-1 door een hap van een denkbeeldig broodje kroket te nemen. Eerder dit seizoen schorste Feyenoord de spits toen hij in de rust van een duel daadwerkelijk zo’n broodje at. Sparta staat zeventiende, op doelsaldo achter FC Twente. (NRC)