Akzo wil Deense president-commisaris

AkzoNobel wil de Deense topbestuurder Nils Smedegaard Andersen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen. De voormalige topman van bierbrouwer Carlsberg en scheepvaartconcern A.P. Møller-Mærsk is de beoogde opvolger van Antony Burgmans, die eerder al zijn vertrek aankondigde bij het verf- en chemieconcern. Burgmans kwam afgelopen jaar hard in aanvaring met enkele grote aandeelhouders van AkzoNobel. Die namen het hem zeer kwalijk dat hij weigerde in te gaan op diverse overnamevoorstellen van de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries. De boze investeerders probeerden zelfs via de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam zijn vertrek af te dwingen.

Na een uitgebreid selectieproces, waarbij ook grote aandeelhouders zijn geraadpleegd, is de raad van commissarissen uitgekomen bij Andersen. Vicevoorzitter Byron Grote zegt in zijn nopjes te zijn met de Deen als kandidaat. „Hij heeft een schat aan relevante ervaring opgedaan tijdens een uitgebreide internationale carrière.” (ANP)