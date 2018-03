Paul Manafort: niet schuldig aan witwassen

De rechtszaak is onderdeel van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Mueller probeert met deze rechtszaak leden van het campagneteam te laten meewerken aan het Rusland-onderzoek in ruil voor strafvermindering.

Volgens speciaal aanklager Robert Mueller heeft Manafort in 2012 en 2013 namens Oekraïne ruim 2 miljoen euro overgemaakt aan een groep prominente Europese oud-politici. Het is niet bekend om welke Europese politici het gaat. Manafort lobbyde namens de pro-Russische regering van de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitskj. Ook zou Manafort gesjoemeld hebben met zijn belastingaangiftes.

Over de invoering van de handelstarieven van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium is veel onrust ontstaan. Trumps eigen partij is mordicus tegen en vreest een handelsoorlog met onder meer de EU en banenverlies voor Amerikanen. De tarieven raken de Republikeinen in hun vrijhandelshart. Trumps economisch topadviseur Gary Cohn stapte dinsdag op omdat hij fel tegen Trumps protectionistische plan is.

De Amerikaanse president Trump overweegt om Mexico en Canada uit te zonderen van de invoertarieven voor staal en aluminium, meldt The Washington Post donderdag. Trump tekent mogelijk donderdag het voorstel voor de invoer van de handelstarieven. Daarin zou een clausule zitten dat Mexico en Canada uitstel van dertig dagen geeft. Maar het definitieve voorstel is nog aan veranderingen onderhevig, zo liet het Witte Huis weten.

'Trump was wel degelijk op de hoogte van ontmoeting met de Russen'

Een oud-campagneadviseur van Donald Trump, Sam Nunberg, heeft zich maandag op verschillende Amerikaanse zenders wel heel bijzonder uitgelaten over het Ruslandonderzoek naar Trump.

Op CNN zei hij dat Trump wel degelijk op de hoogte was van de omstreden ontmoeting met een Russische delegatie in de Trump Tower in de zomer van 2016. "Hij had het er weken van tevoren over," zei Nunberg. "Hij hoefde alleen maar te zeggen: 'ja, we hebben een ontmoeting gehad met de Russen.'"

Hier bekent Trumps oud-campagneadviseur even dat Trump wist van de beruchte ontmoeting in Trump Tower met een Russische advocaat. 'He talked about it a week before.'

Tegen MSNBC zei hij medewerking aan een onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezing te weigeren. Hij ziet niet in waarom hij "tachtig uur zou besteden aan het doornemen van emails" met Steve Bannon en Roger Stone.

Een fragment van het interview van Trumps oud-campagnemedewerker Sam Nunberg met MSNBC. Wil niet met Mueller meewerken, omdat e-mails uitzoeken te veel gedoe is.

Ook beweert hij op CNN dat er wel degelijk sprake was van collusie tussen Carter Page, een buitenlandadviseur van Trump tijdens de campagne, en de Russen.

Yes, I believe Carter Page was colluding with the Russians.

Nunberg werkte sinds 2011 voor Trump en was onderdeel van het campagneteam tot hij in 2015 werd ontslagen.