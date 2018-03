Treinverkeer Roermond-Weert stilgelegd na vondst WOII-bom

Door de vondst van een explosief uit de Tweede Wereldoorlog is het treinverkeer tussen Roermond en Weert stilgelegd. Het projectiel, vermoedelijk een granaat, werd maandag gevonden tijdens werkzaamheden op enkele meters afstand van het spoor. Volgens de politie is er geen direct gevaar.

Uit voorzorg is de directe omgeving afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het gevonden voorwerp te onderzoeken en op te ruimen. Spoorbedrijf NS denkt dat tegen 20.00 uur de treinen weer gaan rijden, meldt het op zijn site. Voorlopig pendelen bussen tussen Roermond en Weert. Op een doorsnee maandagavond reizen er op dit traject met de trein duizenden mensen, zegt een NS-woordvoerder.

De bom is gevonden op de Elfmorgenweg in Roermond, een straat langs het spoor die in het buitengebied van de Limburgse stad ligt. Een foto die een medewerker van spoorbeheerder ProRail op Twitter deelt, laat zien dat het om een voorwerp met een lengte van zo’n 34 centimeter gaat. Omroep 1Limburg meldt dat tientallen reizigers gestrand zijn op station Weert.

De Elfmorgenweg in Roermond: