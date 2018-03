Hulp komt op gang

Een jongetje in het belegerde stadsdeel van Damascus is met zijn familie door bombardementen uit huis verdreven. Maandagochtend is een konvooi van 46 vrachtwagens de buitenwijk van de Syrische hoofdstad binnengereden met hulpgoederen voor de noodlijdende bevolking. Een functionaris van de Verenigde Naties meldde dat hij nog luide inslagen hoorde. Eerder liet de WHO, de gezondheidsorganisatie van de VN, weten dat Syrische autoriteiten een deel van de medische hulpgoederen uit de vrachtwagens hebben laten verwijderen. Het Syrische leger en zijn bondgenoten hebben meer dan een derde van de opstandige enclave in Oost-Ghouta in handen.