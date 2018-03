Duizenden vluchten weg, terwijl Assads leger oprukt

Duizenden burgers zijn dit weekeinde gevlucht uit het rebellenbolwerk Oost-Ghouta bij de Syrische hoofdstad Damascus. Het leger van president Assad rukt intussen op. Het zou inmiddels een kwart van Oost-Ghouta hebben ingenomen. Volgens een Syrische militaire commandant hoeft het leger nog maar twee tot drie kilometer terreinwinst te boeken om de rebellenenclave in tweeën te splitsen. Volgens de opstandelingen is het leger echter tot dusverre vooral opgerukt in landbouwgebieden, niet in bewoonde centra. De Verenigde Naties hopen maandag een konvooi met hulpgoederen te zenden naar het gebied, dat al jaren wordt belegerd door het Syrische leger en waar een schrijnend tekort aan voedsel en medicijnen heerst. Een voorgenomen hulptransport op zondag ging niet door omdat Assads regime geen toestemming verleende. (Reuters, AFP)