Stef Blok nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

Stef Blok wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Blok wordt de opvolger van Halbe Zijlstra, die vorige maand opstapte, en diens tijdelijke plaatsvervanger Sigrid Kaag. Later op maandag ontvangt premier Mark Rutte Blok in het Torentje, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandagochtend.

In het kabinet Rutte-II was Blok namens de VVD minister voor Wonen en Rijksdienst, en na het vertrek van partijgenoot Ard van der Steur in januari 2017 ook minister van Veiligheid en Justitie. In de zomer van 2016 verving Blok daarnaast tijdelijk Ronald Plasterk als minister van Binnenlandse Zaken, toen de PvdA-bewindsman een operatie moest ondergaan.

Blok verliet het Binnenhof in oktober vorig jaar, nadat Rutte-III aan het werk was gegaan. Hij wilde aan een carrière buiten de politiek gaan werken. “Ik ben 52 en hoop nog tot mijn 70ste te werken. Dan is het nu een mooi moment om de overstap te maken”, zei hij in oktober tegen het FD. Blok vertelde absoluut niet terug te keren, ook niet als Rutte hem persoonlijk zou vragen.

Datsja

Bloks voorganger Zijlstra vertrok op 13 februari omdat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Zijlstra beweerde bij een gesprek te zijn geweest in Poetins vakantiehuis, waar de Russische leider zijn visie op een ‘Groot-Rusland’ tentoonspreidde. Later moest Zijlstra echter toegeven dat hij niet in Poetins datsja was.

De bron van Zijlstra’s verhaal was voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer, die wel met Poetin sprak en Zijlstra daarover had verteld. Volgens Van der Veer heeft Zijlstra het verhaal verkeerd begrepen: Poetin had het wel over ‘Groot-Rusland’, maar in “historische zin”.

Rutte wilde dat Zijlstra’s opvolger iemand was met een klein ego die dienstbaar is aan Nederland, snapt hoe politiek werkt, met twee benen in de wereld staat en respectvol met zijn medewerkers omgaat. Ook stond de premier erop dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken net als Zijlstra een VVD’er zou worden.