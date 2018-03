Stef Blok mag Ruttes nieuwe EU-visie gaan uitdragen

In weer een weekend vol FvD-ophef is de landelijke bemoeienis met de gemeenteraadsverkiezingen los gegaan. Met Stef Blok als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken gaat de VVD voor oud en vertrouwd.

BUZA-BLOK: Dat de VVD ruim de tijd zou nemen om een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken te vinden, leek erop te duiden dat Mark Rutte misschien eens buiten zijn kringetje vertrouwelingen zou zoeken. Niets blijkt minder waar. De Telegraaf meldt vanochtend dat Stef Blok, oud-minister van Wonen en Veiligheid en Justitie en fractievoorzitter tijdens Rutte I, na vier maanden afwezigheid van het Binnenhof vrijdag al beëdigd kan worden. Kleine complicatie: Blok “houdt niet van reizen en niet van gewichtigdoenerij. En daar bestaat die baan uit”, merkte een bekende van hem recent op in NRC.

LAW & LOCAL ORDER: Met Sybrand Buma bij Buitenhof, Alexander Pechtold bij WNL en Mark Rutte op selfietour in Rotterdam is de landelijke inmenging (gewenst/ongewenst) met de lokale verkiezingen aangevangen. Buma vindt campagnetijd een mooi moment om de begroting open te breken voor meer geld voor de politie. Juist met veiligheid profileren lokale partijen zich opvallend vaak, blijkt uit een analyse van honderden verkiezingsprogramma’s die NRC vandaag presenteert. Tweederde van de onderzochte lokale partijen kan als echte law and order-partij getypeerd worden, maar toch zijn ze lang niet allemaal rechts.

FvD #OPHEF: Yernaz Ramautarsing, bekend van zijn rassentheorieën en het op commando bestormen van het podium bij een recent partijleidersdebat, struikelde dit weekend over zijn uitspraken over homoseksualiteit. Nadat de Volkskrant zijn bijdrage aan een interpolitieke appgroep onthulde en bleek dat Forum voor Democratie was gewaarschuwd voor de radicale ideeën van deze “potentiële tijdbom”, koos de partij eens niet voor de tegenaanval. Ramautarsing, de nummer 2 op de FvD-kandidatenlijst in Amsterdam, belooft zijn eventuele zetel niet in te nemen.

REFECONUNDRUM: Bij D66, afgelopen weekend bijeen op een partijcongres, zullen ze zich afvragen of het nu wel zo’n goed idee was om Kajsa Ollongren het referendum vlak voor de lokale verkiezingen door de Tweede Kamer te laten duwen. De partij wordt er van alle kanten op aangevallen, lijdt in peilingen en worstelt om “kampioen van de democratische vernieuwing” te blijven. Met een beloofd ‘visiedocument’ vol impopulaire en elitaire participatiemogelijkheden en een kansloze inzet op een bindend referendum heeft D66 de electorale en de imagoschade voorlopig niet gerepareerd. De campagne voor het laatste referendum, over de inlichtingenwet, komt intussen nog nauwelijks van de grond.

BUITEN HET BINNENHOF: Net voor de populistische winst in Italië en het einde aan de politieke impasse in Duitsland, gaf Mark Rutte vrijdag zijn langverwachte EU-visie-speech. Het was, zag correspondent Juurd Eijsvoogel, een af en toe bevlogen betoog over wat Rutte “de oerbelofte van Europa” noemde.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het is leuk om te claimen dat landelijke politici de lokale verkiezingen met rust moeten laten, maar de werkelijkheid is: het zijn juist landelijke politici die zoveel onrust in de lokale democratie veroorzaken.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus ziet hoe het verdwijnen van de huisartsenpost in Woerden illustratief is voor de noodzaak dat de landelijke politiek zich wel verantwoordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.