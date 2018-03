Barcelona neemt verder afstand door jubileumgoal Messi

FC Barcelona is nog steviger aan kop van La Liga gekomen. Voor eigen publiek won Barcelona van naaste belager Atlético Madrid: 1-0. Lionel Messi maakt de enige treffer. In de 26ste minuut schoot hij een vrije trap langs doelman Jan Oblak. Het was zijn zeshonderdste doelpunt in 747 duels voor Barcelona en de Argentijnse nationale ploeg. Andrés Iniesta viel al voor rust met een hamstringblessure uit bij de thuisploeg. Atlético Madrid miste de kans om de achterstand op de koploper te verkleinen tot twee punten. Atlético staat nu op de ranglijst acht punten achter op Barcelona. (ANP)