The Shape of Water wint Oscar beste film

“Dankzij Guillermo del Toro zullen we dit jaar herinneren als het jaar dat mannen het zo verpestten dat vrouwen met vissen begonnen uit te gaan”, grapte presentator Jimmie Kimmel aan het begin van het negentigste Oscargala. Aan het eind van de avond bleek het horrorsprookje over een vrouw die verliefd wordt op een viswezen uit de Amazonerivier inderdaad de Oscar voor Beste Film in de wacht te slepen.

De film verzilverde verder slechts vier van zijn dertien nominaties, onder meer voor Beste Originele Muziek, Beste Regie en Beste Production Design. De tweede grote favoriet, Three Billboards outside Ebbing Missouri haalde slechts twee Oscars binnen, ondanks zeven nominaties.

Mogelijk heeft de zwarte komedie over een rouwende moeder die vecht voor gerechtigheid toch last gehad van de kritiek op de oppervlakkige manier waarop een racistische hulpsheriff wordt gerehabiliteerd tot held. Sam Rockwell ontving wel de Oscar voor Beste Mannelijke Bijrol voor zijn wat omstreden rol in de film, actrice Frances McDormand werd Beste Actrice als wraaklustige moeder.

Gary Oldman werd zoals te verwachten Beste Acteur voor zijn rol in Churchill-biopic Darkest Hour. Verder werden de Oscarbeeldjes netjes verdeeld zodat er ook prijzen waren voor minder prototypische Oscarfilms die expliciet aandacht schenken aan onderwerpen zoals diversiteit en de LGBT-gemeenschap. Zo ging de Oscar voor Beste Originele Scenario naar de horrorkomedie Get Out, Beste Bewerkte Script ging naar het liefdesverhaal over een 17-jarige puberjongen en een 24-jarige student, Call me by your name, de Oscar voor Beste buitenlandse Film ging naar het Chileense Un Mujer Fantastica over een transvrouw die haar geliefde verliest.

Harvey Weinstein

De gevallen Hollywood-producent Harvey Weinstein en seksuele intimidatie werden in de openingsspeech expliciet vermeld, verder bleef het een show waarin serieuze momenten en lolligheid elkaar afwisselden. Zo werd tijdens aankondigingen verwezen naar #OscarsSoWhite en introduceerden Weinstein-slachtoffers Ashley Judd, Salma Hayek en Annabella Sciorra een filmmontage over gelijkheid en diversiteit in Hollywood.

Ashley Judd, Annabella Sciorra and Salma Hayek praise the #MeToo, #TimesUp movements: "The changes we are witnessing are being driven by the powerful sound of new voices, of different voices, of our voices." https://t.co/wst3Hx4GJF #Oscars pic.twitter.com/dBqhimu402 — ABC News (@ABC) 5 maart 2018

Maar er werden net zo veel flauwe grappen gemaakt over het fiasco van vorig jaar waarbij de enveloppen tijdens de uitreiking van de Beste Film werden verwisseld. Medewerkers van PriceWaterhouseCoopers waren te druk bezig met het maken van selfies, waardoor musical La La Land als winnaar werd aangekondigd in plaats van drama Moonlight. “Don’t say La La Land, don’t say Lalaland” grapte Mark Hamill tijdens het uitreiken van de prijzen voor Beste Korte en Lange Animatiefilm, respectievelijk Dear Basketball en Coco.

Er werden er geen kledingstatements gemaakt. Tijdens de uitreiking van de Golden Globes en de Bafta’s waren voornamelijk zwarte jurken te zien op de rode loper om steun te betuigen aan de Time’s Up beweging die strijdt tegen seksueel geweld. Nu domineerden lichte tinten, pastel en af en toe een felgekleurde jurk.

Geen Nederlanders in de prijzen

De genomineerde Nederlanders konden hun prijzen niet verzilveren. De Oscar voor Beste Make-Up ging niet naar grimeur Arjen Tuiten voor zijn werk in het Amerikaanse melodrama Wonder, maar naar de make-up en hairstyling in Darkest Hour.

Cameraman Hoyte van Hoytema maakt kans op een prijs voor zijn camerawerk voor de film Dunkirk, de oorlogsfilm die gedeeltelijk werd opgenomen in Urk. De Oscar ging naar Blade Runner 2049. Christoper Nolans film sleepte wel enkele andere awards in de wacht zoals Beste Montage, Beste Geluid en Beste Geluidseffecten.