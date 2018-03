Scholen Edudelta toch failliet

De Zuid-Hollandse en Zeeuwse scholengemeenschap Edudelta sluit in augustus de deuren. Minister Arie Slob heeft maandag aan de Tweede Kamer laten weten een reddingsplan niet te steunen. De minister noemt het een “ingrijpend besluit” maar verzekert dat de 1.600 leerlingen terecht kunnen op andere scholen.

De scholengemeenschap, waar de leerlingen vooral agrarisch onderwijs volgen, kampt met een teruglopend leerlingenaantal vanwege de bevolkingskrimp in de regio. Hierdoor was de scholengemeenschap in de financiële problemen gekomen en door de Inspectie van het Onderwijs onder financieel toezicht geplaatst.

Fusieplan

Edudelta hoopte dat een fusie met de onderwijsgroep Lentiz een oplossing zou bieden. De scholengemeenschap vroeg het Rijk om een financiële bijdrage van 10,9 miljoen euro voor zogeheten ‘transitiekosten’, zoals ontslagvergoedingen voor boventallig personeel.

Zuid-Limburg kampt ook met een krimpende bevolking. In Maastricht zoekt het middelbaar onderwijs een oplossing in één heel grote organisatie: Eén massaschool in Maastricht? Dan maar naar België

De minister ging hier niet mee akkoord. De bijdrage zou ten koste gaan van andere scholen omdat er geen rekening mee is gehouden op de begroting. Bovendien is er volgens de minister “veel bereidheid is bij omliggende instellingen” om de leerlingen op te vangen. De minister schrijft:

“Door de bevolkingskrimp is er steeds minder vraag naar onderwijs. Het is dan ook onvermijdelijk dat het aanbod van onderwijs zich op deze ontwikkeling in de komende jaren moet aanpassen.”

De scholengemeenschap heeft vier locaties. De leerlingen in Bleiswijk en Goes kunnen terecht bij andere scholen, over de leerlingen in Middelharnis en Barendrecht moeten nog concrete afspraken worden gemaakt.