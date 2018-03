‘Russisch ex-spion in kritieke toestand in ziekenhuis VK’

Een voormalig Russische spion is zondag in de Britse stad Salisbury ernstig gewond geraakt nadat hij werd blootgesteld aan een “onbekende stof”. Dat meldt de BBC maandag. Het zou gaan om de 66-jarige Sergei Skripal die voor de Britse geheime dienst zou hebben gespioneerd. Hij woonde sinds 2010 in Engeland.

Volgens de BBC werd Skripal samen met een vrouw van in de dertig bewusteloos gevonden op een bankje bij een winkelcentrum. De politie sprak zondag van een “groot incident”, zonder de namen van de twee slachtoffers te noemen. De twee hadden geen zichtbare verwondingen en waren waarschijnlijk blootgesteld aan een nog onbekende stof, aldus de politie.

Tijdens een persconferentie liet de politie weten het incident voorlopig niet als terrorisme te beschouwen maar met alle scenario’s rekening te houden. “We nemen het incident zeer serieus maar denken niet dat de bevolking risico loopt.”

Kritieke toestand

De twee liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ziekenhuis in Salisbury liet maandagochtend via Twitter weten bezig te zijn met een “groot incident met een klein aantal slachtoffers”. Het personeel werd gevraagd gewoon naar werk te komen.

Skripal werd in 2006 in Rusland veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf voor spionage. De voormalige kolonel zou geheime informatie van de Russische geheime dienst hebben doorgespeeld aan de Britse inlichtingendienst MI6. In 2010 kreeg hij gratie toegewezen als onderdeel van een ruil tussen spionnen met de Verenigde Staten. Sindsdien woonde hij in Engeland.