Zwitsers stemmen voor behoud bijdrage publieke omroep

Zwitsers blijven een bijdrage betalen voor hun publieke omroep. In een referendum stemde zondag 71 procent tegen het voorstel de omroepbijdrage af te schaffen. Elk huishouden in Zwitserland betaalt ongerekend zo’n 390 euro per jaar voor de publieke omroep. Het totaal van die bijdragen is goed voor driekwart van het omroepbudget. Voorstanders van de afschaffing van de omroepbijdrage stelden dat de publieke omroep te log is geworden en dat zij zou moeten bezuinigen. Ook vinden ze dat een bijdrage voor de publieke omroep niet meer van deze tijd is, vooral door de opkomst van streamingdiensten als Netflix. (NRC)