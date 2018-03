Politie onderzoekt dreigement tegen Uber

De Amsterdamse politie doet onderzoek naar een bedreiging aan het adres van taxidienst Uber. In een groepschat van boze taxichauffeurs op berichtendienst Telegram is opgeroepen met brandbommen het hoofdkantoor van Uber te bestormen. Hoe serieus de oproep is, moet de politie nog vaststellen. Een politiewoordvoerder wil niet verder ingaan op wie er achter de oproep zit en onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Het dreigement werd gedaan in de groepschat “WegMetUber”, waar zo’n driehonderd mensen aan deelnemen. Volgens de woordvoerder was de politie al op de hoogte van de appgroep voordat het AD er maandag over berichtte. In het gesprek is opgeroepen om op 20 maart te gaan demonstreren voor het Uber-hoofdkantoor in Amsterdam. Volgens de politie zitten er met name boze taxichauffeurs in de groep die vinden dat Uber hen door oneerlijk te concurreren uit de markt prijst.

Ook zouden er ontevreden Uber-chauffeurs in de groep actief zijn die het niet eens zijn met de commissie die de taxidienst over hun ritten vraagt. Die werd in 2016 wereldwijd opgeschroefd tot 25 procent van de ritprijs. Uber laat weten van de oproep te weten en in contact te staan met de politie.

Demonstraties in Frankrijk

Twee jaar geleden liepen in de Franse hoofdstad Parijs demonstraties van taxichauffeurs tegen Uber uit de hand. Woedende demonstranten staken auto’s van Uber-chauffeurs in brand en de oproerpolitie moest ingrijpen om de rust te herstellen.