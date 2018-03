Meer kiezers willen op een lokale partij stemmen

Meer kiezers zijn van plan om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij te stemmen dan in 2014, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. De vorige keer, in 2014, stemde 27 procent lokaal. Nu wil 30 procent dat gaan doen. En dat terwijl in meer gemeenten meer landelijke partijen meedoen. Met name de landelijke kiezers van VVD, D66 en PvdA zijn meer van plan om op 21 maart voor een lokale partij te gaan. VVD, D66 en PvdA lijken in de gemeenten dan ook op een achteruitgang af te stevenen. GroenLinks en SP staan volgens de peiling nu wel op winst. (ANP)