Wiggins had voordeel van astmamedicijn in de Tour

Wielrenner Bradley Wiggins heeft tijdens de door hem gewonnen Tour de France van 2012 voordeel gehad van een verboden medicijn, dat hij met een doktersverklaring mocht gebruiken. Dat concludeert een commissie van het Britse parlement in een maandag gepubliceerd rapport. Het zou gaan om een bewuste strategie van Team Sky, de ploeg van Wiggins. De Brit gebruikte het middel triamcinolon tegen astma, maar het kan ook helpen de pijngrens te verleggen. Volgens het rapport diende het middel „geen medische noodzaak”. De parlementariërs vermoeden dat niet alleen Wiggins, maar ook andere Sky-rijders triamcinolon gebruikten. Tourwinnaar Chris Froome is ook in opspraak. Team Sky „verwerpt” de bevindingen. (NRC)