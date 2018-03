NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS

Geen internationale treinen en veel vaker overstappen om in hartje Amsterdam te geraken: de grootscheepse verbouwing van het, qua passagiersaantallen, op één na grootste station van Nederland kan uitdraaien op chaos.

De NS kan de komende jaren een goede afhandeling van het treinverkeer van en naar Amsterdam CS niet garanderen. Dat is het gevolg van de verbouwing, én van het terugbrengen van het aantal sporen van vijftien naar negen. NS-president- directeur Roger van Boxtel pleit in een brandbrief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) voor het niet schrappen van een tiende spoor, waarover binnenkort een besluit valt.

Volgens Van Boxtel is het tijdens de verbouwing de vraag of er nog plaats op CS is voor internationale treinen als de Thalys, de Eurostar en de IC Brussel.

De geplande inzet van meer treinen om de stijging van het aantal passagiers bij te benen, staat volgens Van Boxtel onder druk. Dat kan ertoe leiden dat reizigers vaker moeten overstappen en een aantal sprinters niet meer kan worden doorgetrokken naar Amsterdam CS, maar eerder moeten keren op station Amsterdam Sloterdijk.

‘Amsterdam op slot’

In 2012 besloot ProRail tot grondige verbouwing van het Centraal Station in de hoofdstad om toekomstige passagiersgroei op te kunnen vangen. In die plannen werd uitgegaan van tien sporen na de verbouwing, maar nu ligt er een voorstel op tafel om dit aantal, vanwege bezuinigingen, terug te schroeven tot negen. Het schrappen van het tiende spoor zou een extra investering van 100 miljoen euro overbodig maken, dat bovenop het verbouwingsbudget van 516 miljoen euro komt.

Op 15 maart wordt er door het ministerie definitief besloten over het al dan niet schrappen van dat tiende spoor. De vorige week geschreven brief van Van Boxtel komt dan ook niet uit de lucht vallen. In een telefonische toelichting op de brief zegt Van Boxtel dat het schrappen van het aantal sporen naar negen op de korte termijn een „financieel verstandig besluit is, maar dat het op de lange termijn Amsterdam op slot zet''.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt het bestaan van de brandbrief. Het ministerie verwijst naar 15 maart als er bestuurlijk wordt gesproken over uitbreiding van het spoor. „Daar wordt dan besloten over vervolgstappen.”

Volgens voorzitter Arriën Kruyt van reizigersvereniging Rover sluit het inkrimpen van het aantal sporen op Amsterdam CS niet aan bij de vervoersbehoeften van en naar Amsterdam, zo schrijft hij op zijn site. „De plannen maken doorgaande treinen en meer stoptreinen onmogelijk. NS pleit daarom met recht voor ten minste tien perronsporen.”