NPO-app geeft kijkgedrag niet meer automatisch door aan bedrijven

Wie voortaan Ik vertrek of Bed & Breakfast op zijn smartphone kijkt met de NPO Start-app, geeft niet meer automatisch informatie door aan adverteerders. Voortaan moeten gebruikers van de app expliciet toestemming geven voor het verzamelen van gegevens over hun kijkgedrag door derden.

De publieke omroep kondigde de wijziging van de privacyvoorwaarden maandag aan. NPO kreeg begin dit jaar forse kritiek van privacywaakhond Bits of Freedom omdat gebruikers van de telefoonapp automatisch toestemming gaven voor het delen van hun informatie. Wie dit niet wilde, kon NPO Start niet gebruiken. De Autoriteit Persoonsgegevens is bezig met een onderzoek of de NPO hiermee regels overtrad.

Vanaf maandagmiddag kunnen gebruikers een update van de app downloaden. Daarin moeten ze een schakelaar aanzetten als ze informatie willen delen met advertentiebedrijven. Bij een ‘nee’, krijgt de kijker wel nog steeds advertenties te zien in de app. Het verschil is dat die reclames niet afgestemd zijn op het eigen kijkgedrag.