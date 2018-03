Zuid-Koreaanse delegatie dineert bij Noord-Koreaanse leider Kim

Voor het eerst sinds 2011, toen Kim Jong-un aantrad als de leider van Noord-Korea, zijn Zuid-Koreaanse afgevaardigden welkom aan de eettafel van Kim, maakte het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap maandag bekend. Nadat de twee landen tijdens de Olympische Spelen toenadering zochten zijn maandag Zuid-Koreaanse afgevaardigden aangekomen om te praten over kernwapens en gesprekken tussen Noord-Korea en de VS. Het bezoek van de Zuid-Koreanen duurt twee dagen. Meteen erna vliegen de Zuid-Koreanen door naar Washington om verslag te doen. De Amerikaanse president Trump zei zaterdag open te staan voor gesprekken, maar dat Noord-Korea eerst moet ‘ontraketten’. Volgens Noord-Korea geeft deze voorwaarde aan dat de VS in feite geen interesse hebben in vrede. (NRC)