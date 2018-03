Narcoduikboot gevonden in Suriname

Voor het eerst heeft de Surinaamse politie een meterslange duikboot ontdekt die waarschijnlijk diende om cocaïne de Atlantische Oceaan over te smokkelen. Dat hebben de autoriteiten van het Zuid-Amerikaanse land vrijdag gemeld. Bij de politieactie zijn drie Colombianen gearresteerd. De vondst in het district Saramacca, naar de gelijknamige rivier ten westen van hoofdstad Paramaribo, illustreert hoe de Nederlandse ex-kolonie (558.000 inwoners) is uitgegroeid tot doorvoerhaven voor drugs. De politie heeft een onderzoek ingesteld: ze vermoedt dat er ook Surinamers betrokken zijn.

Colombiaanse coke voor de Europese markt wordt van oudsher vooral gesmokkeld via de Caraïben. Maar er is sinds enige jaren ook een alternatieve route via Suriname of Brazilië. Smokkelaars varen hier af en maken dan een tussenstop in West-Afrikaanse landen als Benin of Nigeria. Deze route raakte de laatste jaren enigszins in onbruik, meldde UNODC, de drugsorganisatie van de Verenigde Naties, in haar laatste jaarrapport. Maar vanwege de chaos in Colombia’s buurland Venezuela leeft hij mogelijk weer op.

Vanuit West-Afrika worden de drugs doorgesmokkeld naar grote Europese havens, vooral die van Rotterdam en Antwerpen. Of over land door de Sahel en Noord-Afrika via de Middellandse Zee naar Italië en Spanje. Hier bestaan al oudere routes voor hasj.

Vrijdag zette parlementariër Krishna Mathoera van oppositiepartij VHP een foto van de ontdekte Surinaamse drugsboot op haar Facebook-pagina.

Het getoonde vaartuig lijkt op de ‘narcosubs’ waarmee Mexicaanse en Colombiaanse kartels via de Caraïbische Zee en de Stille Oceaan smokkelen. Deze huis-tuin-en-keukenbouwsels worden steeds geavanceerder.

Een hoge Surinaamse functionaris zei dit weekeinde dat de vondst van de duikboot in Saramacca kon worden gedaan na een tip van buitenlandse inlichtingendiensten.