Militair krijgt taakstraf voor verwonden collega

Een militair die per ongeluk op een collega schoot met een Glock 17 en hem verwondde, is maandag veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. Dat heeft de militaire rechtbank in Arnhem bepaald. De veroordeelde man is getraind militair en instructeur voor het gebruik van de Glock 17.

Bij het incident in februari vorig jaar, tijdens zijn missie in Afghanistan, leefde de militair bewust de veiligheidsvoorschriften voor het wapen niet na. In het kamp en het legeringsgebouw moet de Glock 17 halfgeladen gedragen worden, zodat er geen patroon in de kamer zit. In de rechtbank verklaarde de man dat hij tijdens een gesprek met zijn collega per ongeluk de slede van zijn wapen te ver naar achteren drukte, waardoor er toch een patroon in de kamer geladen werd.

Niet opzettelijk verwond

De militaire kamer oordeelt dat de man zich niet aan de veiligheidsvoorschriften heeft gehouden, maar niet opzettelijk zijn collega verwondde. Die raakte gewond aan zijn bovenarm. Volgens de rechtbank was door het onbedoelde schot, “sprake van levensgevaar” voor het slachtoffer, omdat hij ook elders geraakt had kunnen worden. De verwonde militair moest meerdere operaties ondergaan en is nu bijna volledig hersteld.

Tegen de man was een taakstraf van 160 uur geëist. De rechtbank heeft besloten een kortere straf op te leggen, in lijn met eerdere vergelijkbare zaken die door de militaire kamer zijn beoordeeld. Het is bovendien in zijn voordeel dat de verwonde collega de veroordeelde militair “niet kwalijk neemt dat dit is gebeurd”.